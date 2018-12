Geen broodje haring

‘Die mag ik niet meer verkopen, want er staat de datum van vandaag op.’ Niet erg, vonden wij, want we zouden ze meteen gaan opeten. ‘Toch mag het niet. Alles met de datum van vandaag moet om vijf uur uit de schappen. En dan doen we ze weg.’ Stomverbaasd was ik. Wat een beleid! Ik had geen zin om de bedrijfsleider erbij te halen, want dan zou het meisje geheid het onderspit delven. Dat wilde ik haar niet aan doen.Ik legde de haring terug en zocht naar een alternatief: pizza. Ook lekker.