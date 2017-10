Geen geldgedreven, maar marktgedreven woningbouw

Mijn oproep om vaart te maken met nieuwbouwplannen in de stadsregio Eindhoven-Helmond en daarbij het weiland als locatie niet te schuwen (ED 13 oktober), heeft kennelijk een (gevoelige) snaar geraakt. Ik deel regelmatig mijn kijk op de woningmarkt, maar niet eerder kreeg ik in korte tijd zoveel reacties, variërend van bijval tot forse kritiek.

Natuurlijk heb je soms - door de hitte van de markt - de neiging om zaken scherp aan te zetten. Maar ik wil beslist niet alle weilanden 'met gezwinde spoed volstampen' met rijtjeshuizen. Integendeel, ik zie heel duidelijk dat Eindhoven en een kleine ruimtelijke kring daaromheen populair is bij de woonconsument. Het is van belang de vraag zoveel mogelijk dáár te beantwoorden. Want grote steden floreren: ze trekken méér werkgelegenheid, méér bewoners en méér toeristen. Het is een wereldwijde ontwikkeling, die zich ook in Nederland voordoet. En zeker in Eindhoven.