Geen gewone hyperventilatie, zeiden de dokters

Die aandoening van mij kwam gewoon op een doordeweekse dag onaangekondigd mijn leven binnenwandelen. Ik zat die avond nietsvermoedend op de zestiende rij van een theater. Het was aardedonker en in het gapende gat voor me stonden een paar jongeren een toneelstuk op te voeren. Het was een goed stuk. Grappig. Ik probeerde in mijn hoofd vast de volgorde van mijn stukje voor de krant van de volgende dag te ordenen, toen de donkerte me ineens opslokte. Alles om me heen voelde alsof ik in een plastic zak was gevallen waaruit alle lucht werd gezogen.