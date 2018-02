Geen helft plus één

OpinieNic Douben komt uit Eindhoven, en hij vindt dat bij een fundamenteel onderwerp als de donorwet een meerderheid van 1 of 2 stemmen in de kamer niet voldoende mag zijn om een wet aan te nemen.

De politieke opwinding rond de stemming over de donorwet laat weer zien dat democratie is verworden tot 'de helft plus één'. Voor zo'n belangrijk onderwerp als het wel of niet beschikbaar stellen van menselijke organen is de politieke meerderheid van één of twee stemmen een aanfluiting van wat democratie heet. Bijna de helft van de Kamerleden heeft tegen gestemd en dit betekent dat de donorwet niet op een breed democratisch draagvlak kan bogen.

Het is niet te verwachten dat het doel van de wet - het tekort aan organen sterk verminderen - wordt gehaald. Dat is jammer, maar het laat ook zien dat democratische besluitvorming is verengd tot touwtrekkerij om een paar stemmen.