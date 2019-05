Geen mosterd, maar moutazijn na de maaltijd

ColumnMoutazijn had ik nodig. Ik bestudeerde het recept voor chili con carne nog eens. Wortel, ui, kidneybonen, tomaten, rundergehakt en wat specerijen: dat wist ik te liggen in de koelkast, keuken of winkelschap. Maar moutazijn? Nooit van gehoord.