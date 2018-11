Geen sigaret minder door preventie-akkoord

columnOnze secretaresses waren in het keukentje op het kantoor een lunch voor zichzelf aan het voorbereiden. Ziet er gezond uit, zei ik, net terug van een beetje uitblazen van niets in het bijzonder. Is hard nodig na dit weekend, zei een van de secretaresses. Hoezo, vroeg ik, aan de frikandellen gezeten? Nee, dat niet, maar erg gezond was het niet geweest, had de weegschaal haar verteld. Of ze zich dan vaak weegt? Zeker.