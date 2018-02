Geen sympathie voor rokers

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Thinkstock

Rokers zijn niet alleen ‘ook mensen’, het zijn ‘ook’ egoïsten zoals alle verslaafden. Wij, niet-rokers, hebben ons tientallen jaren meegaand en inschikkelijk betoond en nu wij eindelijk zeggen ‘we pikken het niet meer’ zouden wij de gebeten hond zijn?

Vanaf het moment dat bekend werd dat roken én meeroken gevaarlijk is, hadden de rokers ons - niet-rokers - om toestemming moeten vragen voordat ze weer zo’n giftig ding opstaken. Dat deden ze niet en als je iets zei kreeg je een reactie van ‘Stel je niet zo aan’.

Denken jullie rokers werkelijk dat jullie gezondheid me iets kan schelen? Als je graag wilt stikken door COPD, of doodgaan aan kanker, of om de haverklap met vaatklachten in het ziekenhuis wilt liggen, of zelfs als je een oersterk gestel hebt en daarom niets van dit alles mankeert: ga je gang, rook maar, daar heb ik geen bezwaar tegen.

Waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat je mij de adem beneemt, dat je mijn lucht vergiftigt, dat je mijn leefomgeving inperkt. Zoals toen ik in het ziekenhuis lag en een patiënte tegenover mij fijn zo’n ontstressende sigaret opstak. Zoals de vele malen dat er zo’n asbakfiguur naast me in de bus kwam zitten. Zoals die keren dat ik in een abri stond te wachten en buiten in de regen moest gaan staan. Zoals die keer dat ik bij een vriendin op bezoek was, die net hersteld was van een longontsteking, en twee andere vriendinnen een ‘gezellige’ sigaret opstaken. Zoals die vele keren dat ik niet naar een café kon gaan. Zoals die keren dat ik zonder toetje een restaurant uitvluchtte. De keren dat mijn kleinkinderen thuiskwamen van een bezoek aan papa en direct onder de douche moesten worden gezet en hun kleren in de was gedaan omdat … ja, precies.

Nooit is mij gevraagd ‘Hebt u er bezwaar tegen?’ Je kreeg alleen nijdige reacties als je er zelf iets van zei. Zoals van die buschauffeur, die op weg naar Eindhoven twee sigaretten rookte. De dag erna vroeg hij woedend aan mij, die kuchend en hoestend in de bus had gezeten, of ik hem verraden had aan Hermes. Ja, dat was ik, ik vond dat ik het niet hoefde te pikken aangezien roken al lang verboden was voor de chauffeurs.

Verboden

Dolblij was ik, toen het roken verboden werd in restaurants, cafés en andere openbare plaatsen: ik kon mij eindelijk eens wat vrijer bewegen. Ik moest nog wel even mijn adem inhouden bij het binnengaan van zo’n café of restaurant, aangezien al die rokers zich nu verzamelden bij de ingang, maar daar was overheen te komen. Dat ik in de zomer niet meer op een terrasje kan zitten, nou ja, dan maar binnen, er is meestal airco.