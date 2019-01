Geld betalen om zonder herrie iets te doen

Dat heb ik blijkbaar helemaal mis. Het moet er een leven als een oordeel zijn, anders organiseer je toch niet zoiets als een ‘Silent reading party’? Want dat heeft Bibliotheek Eindhoven bedacht. Echt waar. Op 3 februari is er zo’n moment. Dan kun je ‘je gedachten op nul zetten en gewoon genieten van de rust, je even helemaal verliezen in dat ene boek’. Omdat de bibliotheek dan nog dicht is, ‘heb je alle rust en ruimte’, zo gaat de wervende tekst van de bieb verder. Die rust kost wel iets: 3,50 euro. Daar krijg je dan ook wel een kopje koffie voor. Of thee. Die kun je dan in alle rust opslobberen. Maar niet te hard alsjeblieft, want dan stoor je de andere stilte-zoekers.