Gelukkig is het hier nog geen Death Valley

columnWe mogen dan zuchten en puffen in de hitte, het kan altijd nog heter. In Death Valley, het nationale park op de grens van Californië en Nevada, is in juli het wereldrecord verbroken van hoogste gemiddelde temperatuur. Het werd er gemiddeld 42.3 graden, een halve graad hoger dan het vorige record, van juli vorig jaar.