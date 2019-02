Gelukkig mogen we hem gewoon een lul vinden

ColumnEigenlijk wilde ik schrijven over veilig online werken. Over hoe belangrijk het is dat je sterke wachtwoorden hebt, beter een lange zin dan een kort ingewikkeld woord. Hoe meer tekens of letters, hoe beter, want des te meer combinaties zijn er dan om te kraken. Tijdens een cursus zag ik hoe relatief gemakkelijk je kan inbreken in een andere computer en alles over kan nemen. Interessant!