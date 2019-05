Geschreeuw over een hond

Ik had een vermoeden over welke hond het ging, al had ik het beest nooit gezien. Ik kende de mensen aan de overkant niet en de dieren evenmin. Maar er zat daar wel ergens een hond, die de hele dag blafte en jammerde als hij buiten in het hok zat. Als je er op lette werd je er gek van. Meestal was mijn keukenraam dicht en had ik er geen last van, maar nu de temperaturen en zonuren stegen, zette ik het raam langere tijd open. Daardoor hoorde ik de hond vaker en nu dus het geschreeuw. Een mannenstem riep dat hij en zijn gezin genoeg hadden van het gepiep van de hond en dat hij maar binnen opgesloten moest worden als ze van huis waren.