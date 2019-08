Get a life

ColumnBladerend door onze krant kom je heel wat ellende tegen en heel veel sneue types. Bijvoorbeeld de man die in WC Woensel de telefoon afpakt van peuter (2) die filmpjes aan het kijken was. Of de buschauffeur die weigert verder te rijden, omdat er een vrouw met een nikab in zijn bus zit. En degene die een bak met zeven cavia’s over een hek bij een bedrijf in Sint-Oedenrode heeft gegooid.