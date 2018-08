Gevonden op Marktplaats: Woeste Willem

Niet dat het thuisfront daar per se op zat te wachten overigens. Vriendlief is licht allergisch en de gigantische dierenartsrekeningen in Chrisjes laatste dagen maken dat hij diens dood nog altijd niet helemaal te boven is.

Toch wist ik hem te overtuigen. Op pedagogische gronden. Want dierenliefde is ver te zoeken bij onze twee jongentjes. Ze zijn vooral bang voor alles met meer dan twee benen. Niet verwonderlijk; ze hebben allebei wel eens een haal gehad van de eigengereide kater van mijn moeder met zo’n scherp jachtinstinct dat hij zelfs mensenvingers als prooi ziet.

Afijn, twee weken geleden was het eindelijk zo ver. Op Marktplaats vonden we een schrander rood katertje van twaalf weken oud. Woeste Willem hebben we hem genoemd, naar de piraat in het lievelingsboek van de kleuter. Willem was amper zijn reismandje uitgestiefeld of de jongens transformeerden in de kinderen van Martin Gaus. Het speelgoed sindsdien onaangeroerd in de kast. Woeste Willem heeft zelfs de iPad van het toneel verdreven.

De peuter, kleuter en kitten blijken elkaar uitstekend aan te vullen; stukjes huis – planten, de bank, het vloerkleed - die door de mensenkinderen in tact waren gelaten, worden door poezenpeuter alsnog vakkundig gesloopt. En waar ik voorheen na een uur of acht 's avonds toch wel even uit opgevoed was en met de voetjes omhoog kon, loop ik nu nog uren achter Willem aan te rennen om hem vermanend toe te spreken wegens ongewenst gedrag, dan wel te waarschuwen voor de gevaren van zaken als brandende kaarsen. Dat laatste tevergeefs overigens, met verschroeide puntjes van snorharen tot gevolg.