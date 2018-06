Gewoon je dieren dumpen in het buitengebied, dan ben jij er lekker vanaf

ColumnWe staan aan de rand van een golfterrein in Milheeze en wachten. Op moeflons. Tot voor kort had ik nog nooit van moeflons gehoord, maar sinds ze met zijn zessen al weken door Milheeze scharrelen, weet ik dat het Spaanse bergschapen zijn. Hoe ze hier verzeild zijn geraakt? Het is gissen. Waarschijnlijk zijn ze door iemand gedumpt.