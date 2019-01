Gewoon 'n groot bestand versturen, wat een luxe zal dat zijn

Als verslaggever moet die ja of nee me niks uitmaken, maar als inwoner boeit het me eerlijk gezegd erg veel. Sterker nog, ik heb een polonaise gelopen toen bleek dat het doorging. Nu hoor ik jullie denken: is dat niet erg overdreven? Nee, dat is niet overdreven. Ik woon namelijk in een witte vlek. Bij ons liggen geen kabels voor data en er is ook geen bereik.