Goed niks doen, het leven is niet veel meer dan dat

Na het doen van nuttige klusjes is het goed niks doen. Soms denk ik wel eens, dat het leven niet meer is dan dat. En anders maken die momenten waarop niets hoeft duidelijk waarom het leven leuk is. Ik was niet in een zware bui, integendeel – de zaterdagavondzon scheen in mijn gezicht terwijl ik op het bankje in onze voortuin zat.