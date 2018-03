Grappig bedoelde imitatie van een fles cola maakte niet veel goed

Vooral dat laatste slurpte behoorlijk wat vrije uren op, uren waaraan ik door de jaren heen verslaafd was geraakt. Omdat je samen van niks iets nieuws maakt, dat vooral. Maar ook omdat je even iemand kan spelen die je zelf nooit zal zijn.

Zo was ik ooit een doorgedraaide Griekse godin die met een geweer wraak nam op Odysseus, maar ook een werkeloze bouwvakker die tijdens een re-integratiecursus moest knutselen met wc-rolletjes. Daarnaast speelde ik ooit de prinses op de erwt, een zwangere tienermoeder in een nonnenklooster, een van de Von Trapp-kinderen van de Sound of Music en nu dan Roos Knorretje, dochter van de grootste zeugenboer van Zuidoost-Brabant.

Mijn enthousiasme over m'n hobby stuit hier en daar ook op onbegrip. Laatst vroeg vriendin T. zich af wat ik daar nou zo leuk aan vond: 'net doen alsof je bijvoorbeeld een gebakken ei bent'. Dat wij nooit doen alsof we gebakken eieren zijn, omdat we onze handen al vol hebben aan het spelen van gewone mensen, leek niet echt tot haar door te dringen. Ook maakte mijn grappig bedoelde imitatie van een fles cola niet veel goed. Nee, dat was voor haar alleen nog meer munitie om het 'hele toneelgedoe' af te serveren als 'niet haar ding'. ,,Veelste hysterisch."