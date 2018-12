Grijze dagen die moeizaam overgaan in het zwakke licht

Misschien dat het ook wel met de leeftijd te maken heeft, dat ik gevoeliger ben voor het ritme van de dag en de nacht. Ik kan me niet herinneren dat het me vroeger iets kon schelen, een uur langer licht of duisternis. Het had geen enkele invloed op het gemoed. Je was jong en bezig een eigen plekje in de wereld te veroveren en een geliefde te vinden, die net zoveel om jou gaf als jij om haar. Een uur meer of minder licht maakte niet uit, je ging op zoek naar je eigen licht.