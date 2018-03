Haarvaten, die zijn bij kale knikkers ver te zoeken

In een zacht zonnetje liep ik van de fietsenstalling naar het station. Daar hadden zich de nodige jeugdige stoottroepen van de politieke partijen verzameld, om de reizigers leesvoer aan te bieden voor in de trein. Of ik ook wat wilde lezen in de trein? Nee, zei mijn hoofd zonder het woord uit te hoeven spreken, terwijl ik het enige overgebleven gratis krantje pakte, dat wat volume betrof steeds meer in zichzelf leek te verdwijnen.