Healing in de karaoke-bar

ColumnElke dag krijg ik in mijn mailbox The Optimist Daily. Daarin staan artikelen over hoe je stress kan verminderen, tips om ‘lichter’ te leven, hoe je gezond en minder kan eten zonder dat je honger krijgt of zin in iets lekkers, hoe je je ecologisch footprint zo klein mogelijk kan houden of hoe je sjamaan kan worden en je totemdier kan vinden. Een hoog zweefgehalte vaak en ik lees ook echt niet alles, maar soms springt er iets uit. Zoals deze: de helende kracht van zingen.