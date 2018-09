Herinnering aan een gelukzalige tante

Mijn vader hield oprecht van het oude vrouwtje dat in de buurt van mijn oma in een vervallen huisje aan de Lingedijk woonde. Later vertelde hij dat hij -een jongetje nog- er bij was toen haar man dood bleef in een epileptische aanval. Sijke bleef alleen achter. Geld of kinderen om voor haar te zorgen waren er niet. En dus werd mijn vader regelmatig met een pannetje soep naar het hutje van Sijke gestuurd. Zo werd ze tante.