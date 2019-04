Herinneringen worden steeds mooier naarmate de tijd verstrijkt

Column Wandelen met Bach in je hoofd

5 april Een kennis van mij luistert elke dag de Matthhäus Passion. Élke dag. Zo verslaafd ben ik niet, maar wel stop ik maandelijks de Brandenburgse Concerten van Johann Sebastian Bach in de cd-speler, of probeer ergens een uitvoering bij te wonen. Want in die zes concerten is naar mijn gevoel alles wat muziek kan zijn, samengebald. Een soort oerversie van muziek, waarin alle tegenstellingen die het leven kent, worden vertolkt. Een oerversie ook die chaos paart aan duidelijkheid, waar contrapunt en harmonie volmaakt samensmelten.