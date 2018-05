Het Bona-kuipje en de liefde voor de restjescultuur

ColumnMijn moeder was bij de introductie van het product eind jaren zestig meteen fan. Niet zozeer omdat de margarine ook rechtstreeks vanuit de ijskast smeerbaar was, maar vooral vanwege het plastic kuipje. Wij aten niet anders meer dan Bona op brood. En de stapel Bonabakjes groeide, want die bewaarde ze allemaal.