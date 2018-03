'Het ED moet nog veel meer aan de kaak stellen om ons lokaal bestuur niet nog kwetsbaarder te maken dan het al is'

Beste lezerIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: j.graat@ed.nl

Verkiezingstijd! Dan moet je wantrouwig zijn als een bestuurder uit de regio 'vertrouwelijk, zonder kladblok' koffie met je wil drinken. Donderdag zat ik in zijn werkkamer, ergens in Zuidoost-Brabant. Ik wist vooraf niet waarom hij me wilde spreken.

Allereerst prees hij het ED, omdat we onlangs alle belangen en relaties van het Valkenswaardse raadslid Ruud van Dijk ontmaskerden. Door die publicaties wordt nu de integriteit van Van Dijk door een zware commissie onderzocht. De bestuurder complimenteerde het ED ook met onze onthulling deze week: dat de lijsttrekker van de nieuwe Eindhovense partij Forum040 een strafblad heeft. Zo licht je de kiezers goed voor, vond de bestuurder. Een halve dag na de publicatie verdween de Forum040-voorman uit de politiek.

Ik droomde even weg in zijn werkkamer. Soms twijfel ik wel eens, over ons vak, het nut ervan, de toekomst. Omdat veel clicks krijgen soms belangrijker lijkt dan kwaliteit en betrouwbaarheid. Omdat veel mensen dwaze verzinsels van trollen of dommeriken op Facebook voor zoete koek slikken, terwijl ze de traditionele media niet meer geloven. 'Jullie moeten veel meer uitdragen wáárom je noodzakelijk bent, in plaats van te adverteren met een goedkoop nieuw abonnement', zei een vriend van me.

Pak die op

Ineens rukt de stem van de lokale bestuurder mij uit mijn dagdromen. Hij vertelt dat het ED nog veel alerter zou moeten zijn. Waakzamer, want er is in onze regio stiekem meer mis dan wij vermoeden. Onderzoek, leg zaken bloot, was zijn boodschap, in de strijd tegen ongewenste lieden die het voor het zeggen hebben in lokale gemeenschappen. Hun tentakels reiken soms tot in het lokale bestuur. De bestuurder keek me indringend aan. Jullie hebben een taak, pák die op, help ons!