Het geknal wordt praktisch alleen veroorzaakt door mannen

columnOpvallend en bemoedigend, dat in Zuidoost-Brabant meer dan de helft van de mensen voor een vuurwerkverbod is. Het zijn vooral vrouwen die voor zo'n verbod zijn. Dat is niet verwonderlijk, want het geknal wordt praktisch alleen veroorzaakt door mannen, meestal vaders en zonen.