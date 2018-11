Het gros van ons land kende alleen het eerste couplet

columnTegenwoordig hoefde ik mijn leesbril niet meer op te zetten om het busje ongedierte voor de waterschildpadden te vinden in de dierenwinkel. De spullen voor waterschildpadden stonden in een ver hoekje. Blijkbaar waren ze niet al te populair. In de stad was zelfs een vijver waar de mensen allerlei soorten schildpadden dumpten, als ze er genoeg van kregen.