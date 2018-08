Het intrigeerde me wel, die rare vogels

ColumnSoms, als ik me weinig af te vragen had, vroeg ik me af hoe het met de Galapagoseilanden was. Niet dat ik er ooit geweest was, ik was zelfs niet in de buurt van de eilanden geweest. Het was de naam vermoedde ik, Galapagos. Lag lekker in de mond en lekker in het brein. Het was een soort fantasie, die een naam had gekregen.