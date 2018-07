Het is al gauw zweten in de keuken momenteel

ColumnEr lag een grote afgeprijsde tortilla in de pan warm te sudderen en ik hing met het hoofd uit het raam, omdat ik al zweette bij de gedachte hem dadelijk op te eten, nog los van het zweet van het boven de pan hangen. Heet weer en warm eten, het was een lastige combinatie, maar je kon niet elke dag koude schotel of koude vis eten, of in combinatie met elkaar.