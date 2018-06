Het is alleen een overeenkomst van goede wil

ColumnUrenlang stond de ‘deal-kampioen’ tijdens de persconferentie zichzelf op de borst te kloppen, terwijl er alleen een overeenkomst van goede wil is getekend door Trump en Kim Jong-un. Niets concreets is er afgesproken over het ontmantelen van kernwapens door Noord-Korea.