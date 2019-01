Het is een vervelende eigenschap, dat verknocht zijn aan objecten. Al was het maar omdat het weggooien moeilijk maakt. Onze zolder, kasten, lades, ze zitten overvol. Het is inmiddels zover dat de achterbak van de auto een verlengde is geworden van het schuurtje; een goede plek voor de fiets van de kleuter, de buggy van de peuter en een verzameling onbestemde rommeltjes.