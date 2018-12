Het is niet zomaar een hoekje, hier op pagina twee

Hij heeft een punt. Ik maak niks mee. De komst van twee kinderen leidde tot een degelijk leven vol rust en regelmaat. Natuurlijk, er is af en toe een zeldzame uitspatting in de vorm van een feestje of concert dat iets later werd dan gepland en waar het bier me beter smaakte dan vooraf de bedoeling was, maar eigenlijk kom ik tegenwoordig nergens meer dan op het schoolplein, mijn werk en een camping in Zuid-Frankrijk in de zomer. Allesbehalve groots en meeslepend.