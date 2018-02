Het is tijd voor niet-roker

OpinieMischa Mulder woont in Knegsel. Zij dient in deze opinie Wiel Massen van repliek die eerder betoogde: 'Rokers zijn ook mensen'.

Ja, rokers zijn ook mensen. Het ED plaatste het zielige verhaal van Wiel Maessen over de in zijn ogen o zo onrechtvaardige strijd tegen de nog zieligere roker. Compleet met apocalyptische vergelijking met onze lieve Heer en de Duivel als hoogtepunt.

Lees ook Anti-tabakslobby vergeet humane factor Lees meer

Natuurlijk worden rokers niet geraadpleegd voor het nemen van maatregelen. Hun antwoord is al jaren het zelfde: ‘Ik heb recht op mijn verslaving en als je er last van hebt blijf je maar uit mijn buurt’, legale verkoop, belasting, bla bla bla. De oplossing van de roker is er een waarbij de roker kan blijven roken.

Asociale instelling

Al die jaren hebben mijn gezin en vele anderen moeten lijden onder de asociale instelling dat het allemaal maar moest mogen. Wij hebben onze kinderen, alle drie astma-patiënt, een niet volwaardige opvoeding kunnen geven omdat openbare gelegenheden, het restaurant, een concern, het café, de disco - niet toegankelijk waren door de aanwezigheid van rokers .

Waar was toen het medeleven en de aandacht van de roker voor de menselijke en sociale component? Of was het verschuilen achter de toen heersende doctrine, omdat je anders niet meetelde? Of zelfs het moedwillig aanrichten van sociale en psychische schade aan de niet-roker.

Een verzoek om niet te roken of een verbod op roken werd en wordt massaal genegeerd, omdat de roker denkt dat er nog steeds een recht bestaat op het overal maar opsteken van zijn kankerstok. Ja, kankerstok. Want hier is wel onderzoek naar gedaan. Zeker 90 procent van alle kankervormen is terug te voeren tot de sigaret in al zijn vormen als (mede) oorzaak. En dan hoef je nog niet eens te roken, want dat wat de roker uitblaast is nog gevaarlijker dan dat wat de roker inneemt. Dus rokers weren van de ziekenhuisterreinen komt de gezondheidszorg wel degelijk ten goede, net als stoppen met roken.

Ware aard

Meneer Maessen, het is nu tijd voor de niet-roker. De ware aard van de sigaret is uit de hoge hoed. Rokers moeten zich realiseren dat roken het probleem is en dat zij dat in stand houden. Als ze niet willen stoppen, is dat hun beslissing en moeten ze ook accepteren dat ze buitengesloten worden. Ze maken en houden zichzelf afhankelijk van een illusie. Kun je niet stoppen: dan wil je niet echt of ben je zwak.