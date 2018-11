Het kinderfeest was een compleet geschifte toestand geworden

COLUMNDe bruine herfstbladeren dansten woest in grote cirkels om me heen, terwijl ik aan de achterkant van het gebouw stond uit te blazen van niets in het bijzonder. Misschien dat het aan zee nog harder waaide, maar in de binnenlanden leek de wind het nergens zo naar de zin te hebben als op Strijp-S. Als je midden in zo’n cirkel van rondjagende bladeren stond, leek het of je de meester van de getijden was.

Gealarmeerd door de weersvoorspellingen was ik de avond tevoren op zoek gegaan naar een dikkere trui met mouwen, omdat twee T-shirts over elkaar de kou niet meer tegenhielden. Het was altijd een aparte queeste, de zoektocht naar een trui waarvan je je nog slechts vaag het bestaan herinnerde, omdat je hem een eeuwigheid geleden voor het laatst gedragen had.

De zoektocht was alleszeggend over de tijd van het jaar. De winter kwam er aan, de koude dagen waarin de duisternis steeds meer vat kreeg op het licht. Waar was de trui gebleven? Onverwacht snel vond ik hem. Hij bleek over een stoel aan tafel te hangen, verborgen onder een jas, aan de kant van de tafel waar ik nooit zat. Ik mepte een paar keer op de trui, om het stof er uit te slaan. Waarom er zoveel stof vanaf het plafond naar beneden kwam wist ik niet, zou wel de wet van de binnennatuur zijn.

Zo, dat eerste winterse probleem was alvast opgelost, bedacht ik tevreden en opende een blik zwaar bier. En nu stond ik in de cirkels van herfstbladeren, als een magiër zonder magie. Ik dacht aan de intochten van Sinterklaas, met al die relschoppende voetbalsupporters. Het was een compleet geschifte toestand geworden, het kinderfeest, tekenend voor de onverdraagzaamheid en domheid van deze tijd. En op straat in Eindhoven was een oude vrouw zwaar toegetakeld. Hoe haalde iemand het in zijn hoofd?