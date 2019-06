Het latje van Vincent van Gogh

Maar hij heeft het goed doorstaan en hangt sinds gisteren weer op zaal. In het Van Gogh Museum in Amsterdam. En dus weer een soort van thuis. ‘Zonnebloemen’ heet het schilderij dat Van Gogh schilderde in 1889 en dat is in de loop der jaren uitgegroeid tot het bekendste doek van de Brabander. Hij zag het zelf als een van zijn beste werken.