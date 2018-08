Het leek of de reizigers alleen maar oog hadden voor de eerste coupé

ColumnOp het perron van het station verbaasde ik me weer eens over het kuddegedrag van mensen. Zittend op een muurtje bij de rookplek zag ik de mensen samendrommen. De rookplek is ter hoogte van de plek waar de locomotief stopt. Steeds meer reizigers verzamelden zich vooraan, ook enkele fietsers, die hun fiets met de trein mee wilden nemen.