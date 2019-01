Het leek of ik in een oosterse harem beland was, die nog wat extra dames ronselde. Of de verenigingsruimte van een carnavalsclub, die eventuele thema’s voor een optocht uitprobeerde. Of gewoon het nagebouwde delirium van een dronkenlap van de Dutch Design Week. ‘Ik ben toch bij de bank hè’, vroeg ik ongelovig aan een passerende vrouw, die de schijn wekte thuis te zijn in de bonte jungle. ‘Ja hoor, u bent bij de bank’, zei ze geruststellend en wees naar een houten tafel, waar ik kon wachten.