Het liefst zouden automobilisten ongeremd door stad racen

columnVroem, vroem, vlakbij het station in Eindhoven werd ik bij het oversteken bijna door een auto geschept, die na de korte stop meteen weer flink gas gaf. Het was niet voor de eerste keer dat ik op die plek in de asfaltjungle bijna naar de eeuwige gasvelden was gereden.