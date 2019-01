Het lijkt de Postcodeloterij wel

Column‘Neem je zwemspullen mee. Je wordt thuisgebracht’. Menig kinderfeestje in mijn jeugd voltrok zich volgens dat scenario. Met iets te veel kinderen ketend op de achterbank over wat we toen nog de E3 noemden naar Eindhoven, naar De Tongelreep. Achterstevoren van de familieglijbaan, draaien in de Turbotol, aan het einde slappe friet en met natte haren op diezelfde achterbank – dit keer zonder keten want moe van het zwemmen – weer naar huis.