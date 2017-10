Het lijkt of Eindhoven Airport móet groeien

Voor verdere groei van Eindhoven Airport moeten normen worden gesteld aan overlast en bijdragen aan de regionale economie.

De besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport begint op gang te komen. De druk wordt flink opgevoerd. Er is een Brainport-agenda gepresenteerd waarin zonder enige voorafgaande politieke discussie opgenomen is dat omwonenden meer geluidsoverlast moeten accepteren. Luchthavendirecteur Joost Meijs droomt van een 'verdubbeling' van het aantal passagiers. En in Den Haag hoor je regelmatig het geluid om de vakantievluchten van het overvolle Schiphol te verplaatsen naar de regio.

Staatssecretaris Sharon Dijksma verzekert dat een 'zorgvuldig en transparant proces' vooraf zal gaan aan een besluit over groei van Eindhoven Airport. Maar het is volstrekt onduidelijk op welke manier de belangen van omwonenden, het milieu en werknemers bij dat proces worden betrokken.

Goede verbinding

Soms lijkt het alsof de luchthaven koste wat kost moet groeien, omdat dat goed zou zijn voor de economie en de werkgelegenheid. Maar zo simpel ligt dat natuurlijk niet. Ondernemers hebben behoefte aan goede verbindingen met steden als Parijs, Berlijn, Zürich en Wenen, zo bleek uit een onderzoek van ondernemersvereniging BZW. Maar die verbindingen biedt Eindhoven Airport niet. Geen wonder dat Schiphol bij lokale ondernemers veel populairder is dan Eindhoven Airport.

Daarnaast is de beperkte werkgelegenheid die de luchthaven biedt geen stabiele werkgelegenheid. Een aantal luchtvaartmaatschappijen van het eerste uur vliegt niet meer of veel minder vanaf Eindhoven Airport. Ook zien we dat ultra low cost-maatschappijen met veel gemak de ene luchthaven inruilen voor de andere. Bijvoorbeeld omdat op een luchthaven de subsidie wordt ingeperkt, regels worden aangescherpt of misstanden aan de kaak worden gesteld. De investeringen die de gemeenschap in die luchthaven heeft gedaan leveren dan weinig meer op.

Overlast

Low cost-vakantievluchten dragen nauwelijks bij aan de Nederlandse en regionale economie en leveren weinig banen op in de regio. Ze veroorzaken wel overlast, vragen hoge (regionale) investeringen en belasten het milieu op en rond de luchthaven.

Toch deed Eindhoven Airport de laatste jaren enorm haar best om juist extreme prijsvechters als Ryanair in de watten te leggen. De luchthaven deelde bijvoorbeeld gul subsidies uit voor nieuwe routes. Die subsidies tot maximaal 10 euro per ticket zijn belangrijk voor een maatschappij met lage ticketprijzen, die altijd op zoek is naar extra inkomsten om toch winst te kunnen maken. Er is in de luchtvaart sprake van een race naar beneden. De ticketprijzen worden steeds lager. Daardoor moet alles steeds goedkoper en worden mens en milieu ondergeschikt gemaakt aan het behalen van winst. Dat leidt tot ongezonde werkdruk bij luchtvaartmaatschappijen en dienstverleners op de luchthavens. Een steeds onzekerder bestaan voor werknemers is het directe gevolg van die druk. Vooral Ryanair lijkt op een haast middeleeuwse manier met zijn werknemers om te gaan. Cabinepersoneel op Eindhoven Airport is onderworpen aan willekeur. Ryanair lijkt lak te hebben aan fundamentele arbeidsrechten. Het is onbegrijpelijk dat de luchthaven zich een 'maatschappelijk verantwoorde onderneming' noemt en tegelijk dit soort praktijken toelaat.

Schiphol

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) formuleerde enkele uitgangspunten. Zo mag de groei van Eindhoven Airport niet worden gedomineerd door landelijke belangen of groei van Schiphol. Het vliegveld moet dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en re-creëren mag door de aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast. Daarom moet verdere groei verdiend worden door schoner, zuiniger en stiller te gaan vliegen.