Het recht op wapens

Het is weer zo ver in Amerika: een gestoord of gefrustreerd figuur schiet willekeurig mensen dood en verwondt er nog meer. En veel van zijn landgenoten gaan weer een wapen kopen om zich te verdedigen.

Hoe vaak hebben we dit al gelezen? Al jarenlang vraag ik me af waarom ik nooit lees: 'Wij werden in ons huis aangevallen. Maar, God zij dank, ik had mijn wapen bij de hand. De overvaller is dood en wij leven nog'.

Of: de directeur of de pastor verklaarde: 'Er kwam een man met wapens onze school, mijn kerk, binnen. Gelukkig kon ik mijn wapen trekken. Daarmee heb ik waarschijnlijk een massamoord voorkomen'. Ik kan me niet herinneren dit ooit gelezen te hebben.