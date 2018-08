Het recht van de brutaalste gaspedaal

columnDe ochtend is toch al anders dan anders. Ik ben vroeger opgestaan, omdat ik een bosje sleutels naar het huis van mijn hypotheek moet brengen, die mijn dochter nodig heeft. Ik fiets langs de ringbaan naar het huis. Vreemd, de stoplichten doen het niet en bij elk kruispunt is het een chaos, ook op het fietspad. En in geen enkel huis brandt licht. Wat is er aan de hand?