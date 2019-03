Het ree en de chauffeur zouden meer tijd hebben gehad

Aan de kop is totaal niet te zien dat het ree morsdood moet zijn. Het ziet eruit alsof het vanuit de grille nieuwsgierig naar buiten kijkt. Alsof het er zo onderuit kan stappen. De klap is echter zo hard geweest dat de rest van het dier helemaal in de grille is verdwenen. Een poot en de kop, dat is al wat zichtbaar is.