Het tragische voorval trok drommen ramptoeristen

columnWat is het toch dat iemand met de neus bovenop het leed van een ander wil staan? Dat de collectieve nieuwsgierigheid zo ver gaat dat hulpverleners zelfs gehinderd worden bij het redden van een ongelukkige. Het gebeurde deze week weer in en rondom een bakkerij in Hulst. Een zwangere werkneemster van de bakkerij kreeg een hartstilstand en het tragische voorval trok drommen ramptoeristen.