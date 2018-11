Het weer

‘Hé, wat een vervelend nieuws allemaal luisteraars. Over tsunami’s, het smelten van de ijskappen, al die natuurbranden; ook in ons eigen land, drooggevallen beken en stervende vissen. We zijn toe aan wat leuker nieuws lijkt me. Jawel, we zijn na het nieuwsbulletin op uw eigen zender, Radio Lulkoek weer toe aan het weer. Hier in de studio zit Hennie de Haas die ons daar alles over kan vertellen.