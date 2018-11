Het werd warempel nog spannend bij de meisjes

ColumnHet was dan misschien meisjes in de mist, maar de meisjes gingen in ieder geval niet de mist in. Ik had weer zitten genieten van de Oranjevrouwen, temeer omdat het warempel nog spannend werd nadat ze al na een paar minuten verder moesten met tien meiden. Anderhalf miljoen mensen bekeken de wedstrijd in en tegen Zwitserland, dat is niet veel minder dan er op een zondagavond naar Studio Sport kijken. Ik verheug me nu al op dat WK komende zomer in Frankrijk.