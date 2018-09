Hij zei meneer tegen me

Een uur eerder had ik ook aan de achterkant van het kantoor uit staan blazen van niets in het bijzonder, toen de dikke me vriendelijk gevraagd had of ik de achterdeur voor ze kon openen. Goede timing, want een verse peuk zat vast aan de onderkant van mijn nieuwe riviersandaal. Dus had ik de achterdeur voor de dikke en dunne geopend. Ik moest denken aan countryzanger Merle Haggard, die bij elke voordeur hoopte dat de achterdeur open stond. Haggard was een rusteloze ziel geweest, die op een gegeven moment optrad met zijn ex-vrouw, huidige vrouw en nieuwe vriendin als achtergrondkoor.