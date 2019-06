Hitteplan: je niet druk maken en veel drinken

Ja, het was heet, bloedheet, maar ik hield me aan de hoofdlijnen van het hitteplan, met voorop veel drinken. Dat adviseerden ze me bij controles in het ziekenhuis ook altijd, dus moest het wel goed zijn, veel drinken. Verder zo veel mogelijk schaduw zoeken. Ik was geboren voor de schaduw en zocht zelfs zo veel mogelijk mijn eigen schaduw op, een gerieflijke plek als je ermee om wist te gaan.