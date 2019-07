Hoe lang moet dat nog door etteren met die A67?

ColumnDe A67 is niet veilig. Inmiddels is er niemand meer die dat ontkent, lijkt me. De lijst met ongevallen wordt met de week langer. Maandag was het drie keer op rij raak, waarvan eentje met een dodelijke afloop. Na dit soort drama's, waardoor weet ik hoeveel gezinnen, geliefden en hulpverleners trauma's oplopen, wordt ook het verkeer op de weg voor uren en uren lamgelegd. En zo stapelt de A67 crisis op crisis.