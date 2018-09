Hoe naïef dat baby Hannah niet ontvoerd zou worden

ColumnMet stijgende verbazing en groeiende woede las ik het verhaal met de voormalige pleegouders van baby Hannah, die ontvoerd werd in een supermarkt in Eersel door haar biologische ouders, die hun kindje mishandelden en een crimineel spoor trokken door ons land. Dat was de reden dat Hannah na omzwervingen belandde bij de pleegouders in Eersel.