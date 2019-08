Hoe sterk is de eenzame modewinkel

Het gaat blijkbaar goed met de grote modezaken. De kleinere hebben het echter zwaar te halen. Zo werd deze week duidelijk dat de Martin Margiela-winkel in Brussel haar deuren moet sluiten. Daarmee heeft een iconische zaak het loodje gelegd en het zal niet de laatste zijn, want wie koopt er nu nog mode in een ‘echte’ winkel? Je zoekt onderuit gezakt in de bank wat van je gading, drukt op een knopje en een dag later haal je het pakket op bij je verveelde (‘je was weer niet thuis , hè?!’) buurman.